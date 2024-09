Addio estate stavolta davvero | temporali forti e drastico calo delle temperature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - Ancora due giorni di gran caldo, poi questa lunga e torridacambierà il suo volto. In particolare, giovedì sarà la giornata delcambiamento. A causa disu gran parte della regione, leil 5 settembre andranno sotto la media, dato che scenderanno a 25 gradi. Da capire se la Regione emetteràallerte. Quello che al momento si vede dai principali modelli meteo è un’abbondante pioggia in quasi tutta la regione. Una cesura dunque tra l’e un primo assaggio di autunno. Dovremmo dunque lasciarci alle spalle il lungo e torrido agosto, caratterizzato da ondate dire e dalle famose notti tropicali, conche mai sono scese sotto i 25 gradi. Come fanno sapere dal Lamma, il maltempo si prenderà una pausa tra venerdì e sabato.