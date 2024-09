Tutti contro Netanyahu per la guerra di Gaza Maxi sciopero e contestazioni paralizzano Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Come largamente preannunciato, sono in corso le proteste e il, letteralmente in tuttoil governo di Benjaminper il mancato accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi. L’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv ha sospeso le operazioni a partire dalle 8 di questa mattina nell’ambito dellogenerale indetto ieri dal principale sindacato israeliano, Histadrout, per fare pressioni sul governo perché arrivi a un accordo per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas. Secondo quanto riportato da Haaretz, nell’ambito della protesta gli ospedali stanno operando con un orario ridotto e molte università e banche stanno partecipando allo. Losi tiene all’indomani delle manifestazioni di piazza tenute dopo il ritrovamento nella Striscia didei corpi di sei ostaggi israeliani.