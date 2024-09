Tigre tenta di sbranare l’addestratrice panico al parco divertimenti Dreamworld video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Momenti di paura in unin Australia, quando unaha attaccato la sua addestratrice e cercato di sbranarla. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze tragiche; ma la donna è stata ricoverata in ospedale con “gravi ferite e lacerazioni al braccio”.47enne, di cui non è stato reso noto il nome, stava lavorando con una delle nove tigri deldi, situato a Coomera, sulla Gold Coast; quando, secondo il Queensland Ambulance Service, è stata attaccata poco prima delle 9 di lunedì mattina, ora locale. Il personale delè riuscito a immobilizzare l’animale prima dell’arrivo dei paramedici. “La paziente ha ovviamente riportato gravi lacerazioni e ferite da taglio causate dall’animale”: lo ha detto ai giornalisti il ??direttore distrettuale facente funzione del Queensland Ambulance Service, Justin Payne.