Sicurezza le proposte | Aiuole ai bordi delle strade e attraversamenti rialzati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono quattro le nuove zone 30 annunciate dal Comune che verranno realizzate in città. "Un primo passo in avanti, che reputiamo positivo, ma che da solo non basterà a cambiare le cose". Va dritto al punto Davide Paltrinieri, referente di Modena 30, illustrando allo stesso tempo gli interventi che sarebbe necessario introdurre per rendere più sicure le nostre. "Come per quanto riguarda le ciclabili, anche per le zone trenta è fondamentale non ragionare solamente sull’estensione, ma anche sul loro monitoraggio. Mi spiego meglio: non basta avere numerose aree in cui disporre un cartello per la riduzione dei limiti di velocità, molto spesso ignorati dagli automobilisti. Ma arricchirle con degli strumenti che riescano a calmierare il traffico – come dossi o– e che obblighino così il conducente a fare più attenzione.