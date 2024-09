Ridotto in fin di vita a coltellate arrestato il presunto aggressore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Colle di Val d’Elsa (Siena), 2 settembre 2024 – L’accoltellamento dello scorso 26 agosto a Colle Val d’Elsa adesso assume contorni più chiari. Per quell’episodio un 30enne straniero, residente a Colle, è statodai carabinieri di Poggibonsi con l’accusa di tentato omicidio. Lunedì 26 i carabinieri di Colle e il 118 intervennero in un’abitazione di via Campania, dove un 30enne libico era stato trovato privo di sensi sul divano di casa, gravemente ferito a. La vittima fu portata alle Scotte di Siena in gravissime condizioni e sottoposto a numerosi interventi chirurgici: leavevano raggiunto l’addome e il petto e anche gli organili erano lesionati. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto delnella serata del 30 agosto sempre a Colle.