‘Puliamo il mondo’ arriva a Fiesole | volontari in azione sullo spazio lungo il Mugnone

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Torna e fa tappa a, sabato 21 settembre, "Puliamo il’, l’edizione italiana di Clean Up the World, la manifestgiunta alla sua XXII edizione e che, coinvolgendo più di 130 Paesi, vede impegnati milioni dia testimoniare l’impegno globale per la salvaguardia del nostro pianeta. Realizzata in Italia da Legambiente con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e dell'Unione Province d'Italia (UPI), nel 2023 ha reso protagonisti oltre 400milain 1300 comuni contribuendo alla riqualificdi oltre 4000 aree. L’edizione 2024 “Per un Clima di Pace” vuol lanciare un messaggio di condivisione e partecipper la comunità, creando collegamento tra la società civile e il mondo delato.