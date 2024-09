La doppiatrice Jennifer Hale sull’uso dell’A I | uno strumento capace di creare e distruggere

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) La, nota per aver lavorato a Mass Effect e Baldur’s Gate, si è recentemente espressa sulle scelte riguardanti l’uso delle intelligenze artificiali, mentre i doppiatori sono in sciopero contro publisher come EA, Activision e Disney dal 26 luglio. La scelta di utilizzare strumenti basati sulle AI è oggetto di dibattito: laha infatti paragonato le intelligenze artificiali a un martello, nonché capaci di costruire case intere oppurele stesse persone che ne fanno uso. Le intelligenze artificiali sono uno, paragonabili a un martello. Grazie al martello posso costruire una casa, ma posso anche utilizzarlo per distruggerti completamente.