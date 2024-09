Juvecaserta | domani previsto l’open day per il minibasket

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ fissata per, martedì 3 settembre, la ripresa dell’attività del Centrodella2021 di cui è responsabile l’istruttrice Lidia Tomasiello. Vecchi e nuovi mini-cestisti si ritroveranno dalle 18.00 nella palestra “Paolino Mercaldo” del Liceo classico “Giannone” in corso Giannone 96, per avviare la stagione 2024/2025. Sport e divertimento sono le caratteristiche del mondoriservato alle bambine ed ai bambini nati fra il 2013 ed il 2020. Le iscrizioni sono aperte dae potranno essere perfezionate anche in occasione del-day in programma sempre, martedì, nella stessa palestra del Liceo Giannone. Anche per la partecipazione ai corsiè possibile usufruire dei voucher della Regione Campania riservati ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva per l’annualità 2024-2025.