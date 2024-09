Inter mercato finito! Il voto arriva ricordando le necessità attuali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Venerdì si è chiuso il, con l’che ha piazzato quattro acquisti in tutto. Soltanto quattro, secondo tanti. Ma nel valutare bisogna tenere conto di diversi fattori, che la partita con l’Atalanta ha ricordato. LE NOVITÀ – Piotr Zielinski, Mehdi Taremi, Josep Martinez e da ultimo Tomas Palacios. Sono i quattro acquisti dell’per la prima squadra nelche si è chiuso venerdì, con l’annuncio del difensore argentino proprio nelle ultime ore. Tanti hanno storto il naso, perché si aspettavano molto di più in tutti i ruoli. Invece, alla fine, Simone Inzaghi si è “limitato” ad avere una novità per reparto: un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Di fronte alle partenze di Emil Audero, Juan Guillermo Cuadrado, Davy Klaassen, Stefano Sensi e Alexis Sanchez.