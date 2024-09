Il piccolo borgo di pescatori di Genova dove mangiare la focaccia in spiaggia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Boccadasse è vita lenta e tranquilla, “pare sciolga un po’ l’ansia della vita” diceva un poeta genovese. Ildi, arroccato su una lingua di terra che si allunga verso il mare, è contornato da case, alte e strette, che sembrano quasi scavalcarsi, per affacciarsi sulla, dipinte con i loro colori pastello e con le persiane di un verde brillante. Tra di esse, i vicoli stretti e tortuosi di. L'aria è densa del profumo di salsedine, e sotto i piedi, una distesa di ciottoli disomogenei, levigati dal mare, massaggiano dolorosamente i piedi nudi. Il rumore delle onde che si infrangono sulla riva si mescola al vociare allegro delle persone circostanti, come quello dei bambini che giocano a nascondino o quello di quattro anziani si riuniscono per una partita a carte.