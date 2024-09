Il ds Cutolo | Sognare non è vietato ma voliamo bassi Una corazzata che gioca a memoria I toscani vogliono pensare in grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Se a Stellone frullano tante idee per la testa, Emanuele Troise non ha alcun motivo per arrovellarsi. Il suo Arezzo ha un assetto base collaudato (quello della scorsa stagione),, mostra solidità come ha dimostrato il successo d’esordio contro il Campobasso e stasera al Benelli si presenterà nell’assetto base. Anche perché i nuovi arrivati - tutta gente di spessore - sono arruolati da pochi giorni e dunque andranno in panchina. In difesa, assente Chiosa (flessore), il posto di centrale sarà preso dall’ex Rimini Gigli. A centrocampo, dopo la cessione di Catanese alla Lucchese, il problema delle scelte non si pone: a fianco di Mawuli e Renzi giocherà Settembrini (una garanzia), in attesa che gli ultimi arrivati Santoro e Chierico prendano confidenza con il ruolo.