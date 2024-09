Il Ballo delle Debuttanti di Londra squarcia il velo del glamour | tiare brillanti e un mare di abiti bianchi!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildiildele undi! Immaginate di passeggiare in unaantica, fra lusso sfrenato e regole sociali rigide. Oggi non è solo un sogno: è realtà al Queen Charlotte's Ball, ilche unisce passato e presente con un pizzico di beneficenza. Qui ritorna la tradizione: il Queen Charlotte's Ball Le luci soffuse di One Whitehall Place ahanno illuminato glidi una schiera diin pieno stile tradizionale. Giovani donne dai 16 ai 21 anni hanno calcato il pavimento delcon eleganza e grazia, sfoggiandoscintillanti e gioielli di diamanti che hanno risaltato la loro bellezza durante una serata indimenticabile.