I royal look da sfoggiare in ufficio a settembre

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con agende alla mano e i costumi ormai riposti nel cassetto, è giunto il momento di tornare ai propri impegni quotidiani. Questo vale anche per le. Note per il loro stile formale e impeccabile, si riparte proprio dai loro outfitdaper un ritorno al lavoro all’insegna dell’eleganza. Come vestirsi aper riprendere la routine? Ecco cinquereali facili da replicare, adatti a diversi dress code e occasioni, per tornare alla vita di sempre con un aspetto fresco e curato. Da vera regina di stile.