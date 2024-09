Generazione Music Contest 2024 | la prima edizione del concorso per band emergenti dei licei di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un nuovoale per le giovanidella Capitale1°Iscrizione gratuita attiva dall’1 settembre al 31 ottobre Leggi il regolamento Scarica i moduli Una nuova e preziosa iniziativa per sostenere il percorso artistico dei più giovaniisti della Capitale. Nasce, unale rivolto a tutte ledelle scuole superiori di, con una modalità di partecipazione che coinvolge i social media più usati delle nuove generazioni. Promosso dall’Ufficio di scopo Politiche Giovanili diCapitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con l’organizzazione di Arte2o, ilintende puntare un faro sulle nuove produzioniali per portarle all’attenzione dei professionisti dello spettacolo, favorendone l’inserimento nei circuiti produttivi professionali.