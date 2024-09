Francesca Sorrentino Tronista | La Reazione Dell’Ex Manuel Maura!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo mesi di attesa,è la nuovadi Uomini e Donne. Scopri tutte le curiosità sul suo percorso e le reazioni del suo ex,. Dopo un’attesa lunga un anno, i fan dipossono finalmente gioire: l’ex partecipante di Temptation Island è stata scelta come nuovadi Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Il pubblico affezionato al programma di Canale 5 aveva iniziato a sperare di vederesul trono già dalla conclusione della decima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Durante l’esperienza all’Is Morus Relais,era entrata come una ragazza insicura, impacciata, e con difficoltà nel chiudere una relazione che la stava consumando. Tuttavia, col tempo, si era trasformata, dimostrando una forza inaspettata.