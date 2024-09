Fermana pronta al debutto Piazza Dante è gialloblù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è presentata al proprio pubblico lanell’atmosfera calda di, poche centinaia di metri dal tempio del tifo canarino, quella Curva Duomo che ha vissuto tante batteglie e che, negli ultimi anni, solo in alcuni casi è stata aperta con il cuore del tifo spostato di pochi metri in una Ovest sempre caldissima. C’era curiosità e grande entusiasmo per questo nuovo percorso canarino e questa domenica ha saputo dare molti spunti. I primi tecnici sul campo con una leggera sgambata contro la Folgore Castelraimondo con l’obiettivo per mister Bolzan di mettere minuti nelle gambe e nel motore. Sanno benissimo in casache la condizione con cui si arriverà al fischio d’inizio a Recanati l’8 settembre non sarà la stessa delle altre formazioni, questo è ovvio.