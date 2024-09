Drogata e stuprata da uomini ingaggiati dal marito | inizia il processo dopo anni di violenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Drogava la moglie e cercava sconosciuti che la violentassero. È accaduto per dieci. Almeno una novantina di volte e con 50 persone diverse. Ora, ad Avignone, si è aperto ilnei confronti del, che non chiedeva alcuna contropartita per quanto proponeva ai convenuti, e delle decine di coimputati, soltanto una parte di coloro che in diecihanno approfittato della donna, ignara di tutto. Ilè in programma fino al 20 dicembre e oggi la vittima, Gisàle P., 72, era presente in aula con i suoi legali e i tre figli. È intenzionata ad “affrontare lo sguardo dei 51” dai 26 ai 74che hanno approfittato di lei, secondo uno degli avvocati. Diciotto erano oggi nella cella degli accusati. Presente anche Dominique P., ile principale imputato, che ha 71