Da Portobello a Champagne la Campania ‘super set’ al Lido di Venezia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnasi racconta a: da ‘’ che Marco Bellocchio sta per cominciare a girare anche a Napoli sul caso Tortora, a ‘-Peppino Di Capri’di Cinzia TH Torrini, film tv Rai in lavorazione in autunno per cinque settimane tra Capri e Napoli. Sono state illustrate alle anticipazioni sulle nuove produzioni sostenute dalla Fondazione Film Commission Regionepresieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, nell’incontro organizzato in occasione della 81esima Mostra del cinema. Tra le novità anche ‘Roberta Mente notaio in Sorrento’ che Vincenzo Pirrotta girerà a breve in costiera.