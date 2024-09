Chiara Ferragni aggiunge la sezione Attività benefiche sui suoi siti dopo il caso Pandoro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) Finite le vacanze a Budapest, perè arrivato il momento di tornare a Milano e riprendere in mano gli impegni e le questioni riguardanti il suo brand e le sue società. Tra i primi progetti che l’influencer digitale ha messo in atto, una nuovaall’interno deititolataapre la” suiChe l’errore di comunicazione commesso dae dai collaboratori delle sue società abbia irreversibilmente macchiato la carriera dell’influencer è ormai cosa nota. Da tempo, ormai,fatica a far decollare iprodotti e centellina le collaborazioni con i brand che prima non vedevano l’ora di poter lavorare con lei.