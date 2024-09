Bonanni | Solo l’Inter può perdere lo Scudetto Una macchina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’ex calciatore Massimoha espresso il suo parere su TMW Radio su Inter-Atalanta ed ha aggiunto qualcosa sul percorso di Simone Inzaghi negli ultimi anni. STAGIONE – La terza giornata ha dato un importante segnale al campionato italiano. Massimoha detto questo a riguardo: «Inter-Atalanta? Ha trovato subito una condizione fisica importante, ha vinto tutti i duelli contro l’Atalanta e ha dato una sensazione di forza fisica importante. Non ha ridimensionato l’Atalanta, che rimane però una squadra strana, che ha ricostruito tanto ma ha bisogno di tempo. Per me non è pronta per lo, al di là dell’esito di questa partita. In cosa è cresciuto Inzaghi? Penso che i ragazzi che ha a disposizione lo stanno aiutando ancor di più a trovare autostima. In Italia è unaquasi perfetta e può perderlolei lo