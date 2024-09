Boccia | Errore colpire la Russia sul proprio territorio A Gaza genocidio governo Netanyahu è fascista e va fermato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “A Patuanelli dico che sui temi di politica estera, Pd e M5s spesso parlano la stessa lingua, penso che dividersi sul tipo di rapporto che abbiamo con la Nato penso non sia molto utile a nessuno, dopodiché fino a quando il quadro generale è questo noi abbiamo il dovere di sostenere la Nato, perché noi siamo l’alleanza atlantica, ma questo non significa che quell’Alleanza non debba produrre un rafforzamento dell’Unione europea sul piano diplomatico a lavoro per la pace”. Così Francesco, nel corso di un intervista a ilFattoQuotidiano.it replica al senatore M5s intervenuto nei giorni scorsi affermando che “il tema della politica estera non si può declinare esclusivamente su armi si, armi no all’Ucraina. E’ chiaro che la postura sulla politica estera complessiva credo che si possa coniugare quella del Movimento 5 stelle con quella del Partito democratico”.