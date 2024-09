Arianna Forni morta dopo l’incidente con il wakeboard Accertamenti su dinamica e velocità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – Non ce l’ha fatta. Uno dei suoi sport preferiti lei ha procurato lesioni tali da ucciderla. Ènella serata di sabato, la 37enne coinvolta in un grave incidente venerdì alle 17.30 all’Awake sport center di Dello, in via Vittorio Mero, mentre praticavanel laghetto della bassa bresciana. La donna, nata e residente a Milano, subitoi fatti era stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia. La situazione è precipitata sabato in giornata, fino a quando ne è stato dichiarato il decesso.sarebbe caduta dalla tavola mentre viaggiava ad alta, trainata da un motoscafo. Avrebbe battuto il volto sull’acqua, resa dura come l’asfalto a causa della