Alba di sangue in centro a Gallarate La lite con cocci di bottiglia finiscono con due giovani feriti

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Varese) – Violento litigio atraun minorenne di 17 anni,nese e un ventunenne, italiano, trasportati in ospedale ma fortunatamente non gravi. Il grave episodio è accaduto ieri intorno alle 5 di mattina in piazza Garibaldi, incittà: sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno avviato indagini mentre le ambulanze del 118 hanno accompagnato i due ragazzi in ospedale, a Busto Arsizio e a Varese,, pare, condi, usati nello scontro come lame. Ancora da chiarire ieri le cause del litigio che ad un certo punto è degenerato. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini e alcune testimonianze per fare chiarezza sul violento episodio che suscita di nuovo allarme in città.