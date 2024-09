Addio a Obi Ndefo | interpretò Bodie nella serie teen Dawson' s Creek

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'attore aveva perso entrambe le gambe in seguito ad un incidente con omissione di soccorso. Obi, conosciuto principalmente per aver interpretatoWells in's, è scomparso all'età di 51 anni. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se la sorella ha fatto riferimento a disturbi alimentari. L'attore è scomparso dieci anni dopo un tragico incidente a causa del quale perse entrambe le gambe. All'epoca,aveva appena terminato una lezione di yoga e si era fermato all'Erewhon Market sulla strada di casa prima essere investito da un'auto che non si è fermata per prestare soccorso. Le conseguenze dell'incidente gli cambiarono per sempre la vita. La fama per's