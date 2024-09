Wolfs | recensione del film di Jon Watts – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024)deldi Jon81 Quando due delle stelle più amate e acclamate di Hollywood si uniscono per un progetto, la scintilla è assicurata. E Jon, con il suo, presentato Fuori Concorso all’81esima edizione della Mostra del Cinema di, ha scommesso sui cavalli vincenti. George Clooney e Brad Pitt, icone intramontabili del cinema internazionale, tornano insieme sul set per un action thriller che si rivela essere un atipico buddy movie, in cui la parola chiave è divertimento., già regista della trilogia reboot di Spider-Man con Tom Holland, sa come intercettare i gusti del pubblico, offrendo una narrazione che, pur non essendo particolarmente solida, riesce a intrattenere e coinvolgere, grazie soprattutto alla forza magnetica delle sue star.