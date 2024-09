Tutto rinviato Parigi scoppia un nuovo caso sulla Senna | Paralimpaidi nel caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Laancora protagonista in negativo. Le Paralimpiadi inguaianodopo le polemiche dello scorso agosto. Le gare di triathlon delle Paralimpiadi dipreviste per oggi sono state posticipate a domani a causa dell'innalzamento dei batteri nelle acque dellaprovocato dalle piogge. "Gli ultimi test mostrano un calo della qualità dell'acqua nel fiume in seguito alle piogge degli ultimi due giorni", hanno spiegato gli organizzatori. "Di conseguenza, la qualità dell'acqua non è consona alle gare di nuoto e supera la soglia stabilita da World Triathlon". Giovedì scorso gli organizzatori avevano spostato gli 11 eventi da medaglia del para triathlon a oggi, indicando il 2 e 3 settembre come giorni di riserva. Tutti gli 11 eventi in programma oggi, dunque, sono stati riprogrammati per il 2 settembre.