Tremolada lo volevo da giugno Righi | Ascoli riprendiamoci i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L’chiude il mercato estivo con l’ingresso di Luca. Il trequartista arrivato in prestito dal Modena vestirà la casacca bianconera in prestito dal Modena. Sul fronte delle uscite invece Quaranta non è stato ceduto e resterà sotto le cento torri. A tracciare un bilancio è stato il direttore sportivo Emanuele. Ci spiega da dove nasce la trattativa per? "Non nasce all’ultimo momento ma ci stavo lavorando dal 12e sono andato 18 volte a Milano, il numero non è detto a caso, per incontrare il suo procuratore. Il patron lo ha saputo soltanto nelle ultime ore. Non ne avevo parlato neanche col mister. Sono contento di aver portato un giocatore di qualità. Non vedo l’ora di vederlo in campo. Il ragazzo arriverà adnelle prossime ore".