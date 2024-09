Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso in queste ore in prossimità delle località balneari spostamenti o dipolari divertiremo dei mezzi pesanti fino alle 21 di questa sera sono in via Nazionale in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica e fedeli delle ore 12 di Papa Francesco possibile il trasporto pubblico e lo svolgimento poi dei mostri mercato nel Municipio IX euro nella prima domenica del mese chiusa viale della Civiltà del Lavoro fino alla mezzanotte tra piazzale di Now e le quadrato della Concordia e oggi a Circo Massimo ultimo giorno per avere fissazione sportiva Longines Global Champions Tourdedicata al mondo dell’equitazione attivo in viale delle Terme di Caracalla un divieto di transito la carreggiata laterale tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di ...