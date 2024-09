Telemarketing selvaggio la soluzione è vietare i contratti al telefono

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Registro delle Opposizioni è stato un fragoroso fallimento perché non ha minimamente intaccato il, diventato un disturbo costante per decine di milioni di persone. Che sia ildi casa o lo smartphone, le chiamate indesiderate continuano come pure i tentativi di truffare i destinatari più sbadati. A fronte del crescente disagio, lache potrebbe risolvere la grana arriva dalla Spagna, dove si guarda alla possibilità didi sottoscriverevia. Un modo netto ed efficace per tagliare il problema alla radice, con buona pace dei call center che rispettano le norme ma sono traditi nella credibilità e nelle maledizioni che ricevono da chi si spaccia per operatori di fantomatiche compagnie per cercare di ingannare chi è dall'altra parte della cornetta.