Rivolta nel carcere minorile Beccaria di Milano | 8 feriti e una notte di caos Uilpa | La prova del fallimento del sistema

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ennesimain, questa volta al penitenziariodi. I disordini sono scoppiati ieri sera – 31 agosto – poco dopo le 22. I detenuti – spiega Gennarino De Fazio, coordinatore nazionaledella polizia penitenziaria – hanno forzato i presidi di sicurezza e sono arrivati fino alla portineria. Di questi, tre non sono stati ritrovati per diverse ore, tanto da far pensare ad una possibile evasione. I detenuti, poi, sono stati fermati all’interno delle mura del penitenziario. Laè stata presto sedata dagli agenti della penitenziaria. La– I disordini sarebbero partiti con degli incendi nelle celle. Per motivi di sicurezza, i detenuti sono stati trasin uno spazio comune e, anche grazie ad una porta rimasta aperta, hanno sfruttato l’occasione per cercare di scappare.