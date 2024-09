Prima le urla poi le botte Maxi rissa a bottigliate Due feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)ledi una discussione più che animata, poi lenon solo a mani nude ma anche con cocci di bottiglia usati come armi. Era da poco passata la mezzanotte, tra venerdì e ieri, quando sono stati chiamati i soccorsi nella centralissima piazza del Duomo di Voghera, lasciata insanguinata dai. Ad avere avuto la peggio nellasono stati due fratelli, di 29 e 31 anni, originari dell’Ecuador, entrambi trasportati con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Hanno riportato ferite in diverse parti del corpo, soprattutto al volto, senza che i tagli abbiano per fortuna raggiunto organi vitali.