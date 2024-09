Portogallo ecco il partito che vuole il referendum sull’immigrazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 sett – Una caratteristica comune di tutti i Paesi invasi da immigrati è che nessunpolitico abbia mai chiesto alla popolazione se “desiderino” o meno l’immigrazione. Una faccenda che non deve sorprendere, vista la palese volontà delle èlite di non essere contestate su questo tema. C’è un Paese però, il, dove un talepotrebbe avvenire. In terra lusitana, infatti, ilanti-immigrazione Chega ha spinto il governo a tenere una consultazione popolarein cambio dell’appoggio alla legge di bilancio., a quando il? Al momento la data di questonon è chiara, visto che per renderla effettiva servirebbe un accordo tra le istituzioni. In ogni caso, la probailità di vederla nel gennaio 2025 è elevata.