Polonia Scozia e Croazia in Nations League | Zielinski ci sarà! I convocati

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Commissario Tecnico della, Micha? Probierz, ha reso noto l’elenco dei giocatoriper le partite di settembre della. La nazionale polacca affronterà la(5 settembre, 20:45, Glasgow) e la(8 settembre, 20:45, Osijek). Di seguito la scelta su, ancora a secco di minuti con l’Inter PRESENTE – Laimpegnata indove affronterà prima la, sfida in programma a Glasgow il 5 settembre alle ore 20.45 e in seguito lanella partita in programma a Osijek domenica 8 settembre alle ore 20.45. Piotr, rientrato ormai dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare la prima giornata di Serie A, non ha ancora disputato nemmeno un minuto di gara ufficiale con l’Inter. Il Commissario Tecnico della, Micha? Probierz, lo ha convocato per i primi due impegni di