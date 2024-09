Pescatori hi-tech | c’è un applicazione per combattere l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024) Ihanno creato un app per denunciare le perdite di petrolio all’interno della baia eTutto nasce dall’attivista e pescatore brasiliano Alexandre Anderson che, mentre guida la sua barca, con una mano filma una una macchia di petrolio che si estende sulla baia di Guanabara a Rio de Janeiro. Immagini che sono state poi caricate su un’app nata con lo scopo di denunciare i danni ambientali nell’iconica baia, nota per il turismo e l’industria della pesca. Icombattono(Pixabay) – Notizie.comLe continue fuoriuscite di petrolio, sostanze chimiche e acque reflue non trattate, però, non fanno che minarne l’accessibilità.