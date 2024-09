Lucchese - La sconfitta e le prospettive Gorgone studia novità in vista della Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Tanta quantità, ma poca qualità: sembra essere questa la fotografianuovaricostruita dal "diesse" Ferrarese con tredici nuovi giocatori, dopo le prime due giornate di campionato. Dopo la chiusura"finestra" estiva del mercato, Giorgiosi ritrova, addirittura, con una "rosa" di ventotto giocatori, ricordando, però, che i giovanissimi Allegrucci, Ciucci, Selvini, Babacar, Botrini, Moschella, Palmisani e Sasanelli, essendo nati nel 2004 ed oltre, non rientrano nella lista. Nella lista rientrano, invece, Gucher e Magnaghi che la società non è riuscita a sistemare altrove, con i due giocatori che potranno essere eventualmente ceduti soltanto a gennaio, a meno che, nel frattempo, condizioni fisiche permettendo, non rientrino a pieno titolo in una squadra, dove, ripetiamo, sono pochi i giocatori di personalità.