Louis Vuitton Cup Luna Rossa imbattuta | Alinghi ko e quarta vittoria ma New Zealand mostra i muscoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Nelle acque di Barcellona si è concluso il primo round robin dellaCup, il torneo che designerà lo sfidante di Team Newnel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.ha sconfittoe ha così infilato laconsecutiva, confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno. Il sodalizio italiano si è imposto con 24 secondi di margine al termine di una regata che si è rivelata comunque incerta per merito degli svizzeri, apparsi in crescita rispetto agli ultimi giorni in condizioni di vento attorno a 10-11 nodi (più elevato rispetto a venerdì e sabato). James Spithill e compagni sono partiti appaiati agli avversari, hanno poi preferito andare sul lato sinistro del campo di regata, sono risultati più veloci e hanno operato il sorpasso.