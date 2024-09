LIVE Moto3 GP Aragon 2024 in DIRETTA | Rueda vince al Motorland davanti a Veijer e Lunetta Alonso crolla ed è 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 12.15 per la gara della Moto2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.42si mangia le mani. Dopo la fuga iniziale le sue gommeno ene approfitta per una vittoria importante.è secondo mentre è splendido terzo. 11.40 CLASSIFICA MONDIALEcomanda con 237 punti, 2°a 75 punti, terzo Ortolà a 80, quarto Holgado a 81. TRAGUARDO – Chiude 13° Nepa a 23.4, Rosi 20° a 51.5 out Farioli TRAGUARDO – 4°a 4.9, 5° Kelso a 8.5, 6° Furuato a 13.6, 7° Munoz a 16.9, 8° Zurutuza a 17.0, 9° Holgado a 17.1, 10° Bertelle a 17.5. TRAGUARDO – JOSè ANTONIOIN CASA!!!!!!!!!!! Lo spagnolo taglia il traguardo esultandoa Collindistante 1.9 terzo Lucaa 3.