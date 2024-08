La Lazio mette paura al Milan che ricorre a Leao | 2-2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Solita, ma solo all’inizio. Comincia bene, con Castellanos e Dia che al 3’ assaltano la fortezza di Maignan, salvato all’ultimo momento da un provvidenziale intervento di Pavlovic. Ed è proprio Pavlovic a rispondere ai biancocelesti all’8’ battendo Provedel su calcio d’angolo di Pulisic. I romani reagiscono, ma la porta rossonera non collabora. Batti e ribatti, al 62’ Castellanos raggiunge il pari: Dia serve Tavares che gira su Castellanos il quale, senza tanti complimenti, spedisce il pallone in fondo alla rete. Finalmente il pareggio! Ma laoggi insiste a cercare la vittoria, si rende conto che ilnon è insuperabile. E così, quattro minuti dopo, altro gol dei padroni di casa. È Dia are la firma sul vantaggio biancoceleste, con l’assist di Tavares che gli consente di liberarsi di Pavlovic e insaccare il 2-1.