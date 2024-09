Juventus due tiri nello specchio presi in tre partite Per la Roma un clean sheet che mancava da 23 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Lanon vince, ma contro latrova un punto e la terza porta inviolata consecutiva. All’Allianz Stadium Thiago Motta ha motivi per sorridere, anche se i tre punti avrebbero regalato ancora più euforia in questa sosta. Lasi è presentata al posticipo della terza giornata con il minor numero di conclusionisubite nei cinque maggiori campionati europei in corso: solo una, proprio nell’ultimo match contro l’Hellas Verona. La situazione è cambiata solo in parte allo Stadium. Laha calciato una sola voltadella porta e lo ha fatto nel primo tempo senza impensierire particolarmente Michele Di Gregorio.