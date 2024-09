I cinque orologi più costosi del mondo | prezzi da capogiro per capolavori della tecnica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) Glipiùal, prodotti in serie limitatissime, sonodi ingegneria meccanica e design. Opere d’arte da indossare che non conoscono svalutazione nel tempo. Al contrario, sempre più milionari investono indi alta fattura ben sapendo che la loro spesa si apprezzerà nel tempo al pari di un quadro famoso o di una bottiglia di vino extralusso. Per i ricchi, investire inrappresenta non solo un modo per ribadire il loro indiscusso status, ma è uno stratagemma per difendere parte del patrimonio dall’inflazione, ottenendo una plusvalenza in caso di vendita futura. Andiamo adesso a vedere quali sono i 5piùal. Prima di tutto, però, dobbiamo avere familiarità con il concetto di “complicazione”: si definisce così tutto ciò che uno può fare in più, oltre che segnare semplicemente l’ora.