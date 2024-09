Gratta e Vinci doppietta nella regina d’Italia | 150mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024), altra: un doppio colpo dal valore di. La Dea Bendata non si muove da lì L’anno scorso, con i, in Italia ci sono stati diversi nuovi milionari. E la regione che ha avuto il maggior numero dite del genere è stata la Lombardia.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE la Dea Bendata, a quanto pare, non vuole muoversi da quella regione. Vuole rimanere lì, ancorata quasi a quelle che possiamo definire delle tradizioni. Perché unata importante va bene al, ma in questo caso, così come viene riportato da Agimeg.it, parliamo di due colpi. Che no, la vita non la cambiano in nessun modo perché sono dei soldi che uno nel corso dei propri anni lavorativi li guadagna. Ma che aiutano, eccome se aiutano, soprattutto se arrivano tutti in una volta e con una spesa minima.