Gp d’Italia Leclerc si prende Monza

(Di domenica 1 settembre 2024) Quest’oggi si è corso il Gpdi Formula 1. Charles, monegasco pilota della Ferrari, conquistae diventa re. Il giovane pilota è stato autore di una grande partenza, si è collocato immediatamente tra le McLaren di Piastri e Norris. A fine gara in effetti l’aspirante campione del mondo Lando Norris è apparso un po’ corrucciato. Il compagno di team, proprio Oscar Piastri, ha battagliato alla grande ad inizio gara rischiando addirittura di buttare fuori Norris.ne ha approfittato ed ha letteralmente dominato la gara. Un grosso grazie anche al compagno di squadra Carlos Sainz che, fin quando le gomme hanno retto, ha protetto il monegasco. Charles termina la gara di casa primo come nel 2019, davanti alle McLaren di Piastri e di Norris. Quarto ha chiuso l’altro ferrarista Sainz. Max Verstappen, campione del mondo in carica, solo sesto.