George Clooney a Venezia Biden ha avuto coraggio difficile mollare il potere

(Di domenica 1 settembre 2024)(ITALPRESS) – Non soltanto Wolfs, ma anche politica americana e streaming. Alla conferenza stampa del film presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema didiretto da Jon Watts (assente per Covid), e in cui recita assieme a Brad Pitt,ha manifestato il suo apprezzamento per la scelta di Joedi ritirarsi dalle elezioni politiche statunitensi: “Io penso che dobbiamo ringraziare il presidente Joeche ha fatto una mossa davverosa, non vedevo questodal presidente Washington, e questo è quello che dobbiamo ricordare: che è stato fatto un atto per niente egoista perchè èile l’abbiamo visto in tutto il mondo, dobbiamo davvero ringraziarlo”.