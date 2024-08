Festival di Venezia 2024 | le foto dal red carpet con Alessandro Borghi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024)di: ledal redconEcco ledel reddel primo film italiano in Concorso di81 Campo di battaglia di Gianni Amelio con protagonisti, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi e Maria Grazia Plos, Rita Bosello. L’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica presenta il primo film italiano Campo di battaglia. Sul finire della Prima guerra mondiale, due ufficiali medici amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però sono impostori che si sono procurati da soli le ferite e che farebbero di tutto per non tornare a combattere.