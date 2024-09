Fa il bagno con l’amica e non riemerge Donna morta al parco fluviale i tanti punti interrogativi della tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Colle Val d’Elsa (Siena), 1 settembre 2024 – La fuga da una Firenze avvolta nell’afa, il programma di una gita fuori porta su uno degli affluenti dell’Arno, il fiume Elsa, che finisce in. Una, 31 anni, muore affogata nell’acqua del fiume che dà il nome a Colle. Un sabato di fine estate che si tinge di dolore. Una giovane straniera, di origini ghanesi che viveva a Firenze per motivi di studio, insieme alturca stava facendo ilpoco distante da quello che i colligiani chiamano il ‘Diborrato’. Una delle due, secondo alcune testimonianze, probabilmente perde stabilità. O perché in acqua, ma in piedi su una roccia, oppure aggrappata ad un ramo. Non c’è chiarezza al riguardo. Di fatto la mancanza di stabilità avrebbe gettato nel panico le due giovani e per una non ci sarebbe stato scampo.