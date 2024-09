F1 il GP d’Italia 2024 può essere epico Sei piloti ambiscono a vincerlo Ferrari pronta a far saltare il banco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle ore 15.00 di domenica 1 settembre prenderà il via il Gran Premiodi Formula Uno, edizione. Più che di un appuntamento, parliamo di un’istituzione del Mondiale. Si parla di una delle due gare presenti nel calendario iridato sin dal 1950 e mai mancata all’appello. L’altra è, ovviamente, il GP di Gran Bretagna. Farà caldo, a Monza. Non solo dal punto di vista atmosferico, bensì anche in maniera figurata. D’altronde Max Verstappen e la Red Bull sono nel mirino di Lando Norris e della McLaren nella caccia ai titoli iridati. Due autentiche lepri che sentono il fiato sul collo dei segugi. Per la verità, nella contesa fra i, l’olandese gode ancora di 70 punti di margine sul britannico. Viceversa, nella sfida fra i costruttori, la struttura di base a Milton Keynes ne mantiene solo 30 di vantaggio su quella di stanza a Woking.