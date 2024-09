Denise Pipitone oggi 20 anni di misteri Dalla pista russa alla ragazza rom le speranze deluse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Mazara del Vallo (Trapani), 1 settembre 2024 – Vent’di segnalazioniscomparsa dia Mazara del Vallo (Trapani), ma nessunache abbia portato a svelare l’enigma, o anche solo ad arrivarci vicino. E intanto quel nome,, è diventato un simbolo, e provoca sempre un tuffo al cuore la foto della bambina con la guance paffutelle e la cicatrice, un’immagine che ha fatto il giro del mondo. bambina per sempre. Un mistero ancorasenza un perché. In questi vent’sono stati davvero tanti i volti e i nomi che si sono sovrapposti a quello delicato della piccola. “Di tanto in tanto una segnalazione arriva, ma io non me ne innamoro mai. Non si può pensare che unaqualsiasi possa essere, anche perché non c’è più un viso a cui appigliarsi”. Così la mamma Piera Maggio qualche giorno fa.