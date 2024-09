Anche il Milan ha il suo ammutinamento da cooling break | Theo e Leao fanno discutere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024)ilha il suoda. Ilpareggia 2-2 in casa della Lazio. Ma si parla soprattutto della scena di, appena entrati (hanno cominciato in panchina) che non partecipano alnega che sia stata un gesto polemico nei confronti dell’allenatore portoghese. Scrive il Corriere della Sera: Due punti in tre partite. Conche entra e segna il 2-2, per poi restarsene in disparte insieme a Hernandez, alzando un polverone. Ilnon decolla, anzi resta proprio a terra, perché un avvio così lento, il peggiore dal 2011/12 a oggi, complica ulteriormente la rincorsa alla seconda stella, che avanti di questo passo diventerà presto un miraggio., altra serata da dimenticare: due punti in tre partite Il pareggio definitivo di Rafa, lasciato inizialmente in panchina insieme all’amico Hernandez.