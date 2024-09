Alessia Cotta Ramusino dedica la sua Yallah alle donne afghane

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 1 settembre 2024) Un pensiero della fondatrice del movimento 100vestitedirosso per questedai diritti sempre più limitati SANTA MARGHERITA LIGURE – Nella splendida cornice di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure (GE), si è tenuta lo scorso 27 agosto la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia e Civiltà “La bellezza rimane”. Evento di spicco del Festival Nazionale di Bioetica, giunto alla sua ottava edizione. Premio alla Carriera per, con la seguente motivazione “Per il suo lavoro che ispira la società a comprendere la condizione della donna nel mondo che ha messo in luce l’importanza del suo messaggio artistico e sociale” Nell’occasioneha letto alcune pagine del suo libro “100vestite di rosso” e presentato l’audiolibro tratto da esso ed interpretato dall’attrice Viola Graziosi.