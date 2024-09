A Monza vince Charles Leclerc vince la Ferrari di Vasseur

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 1 settembre 2024) Bravo, bravo, bravo!!!! Bravo, bravo lo stratega che lo ha tenuto in pista mentre gli altri consumavano pneumatici, bravoa centrare la vittoria numero 3 della stagione a casa nostra davanti a due macchine, le McLaren, chiaramente più veloci. E’ incontenibile la gioia del popolosta per un successo che perdoppia quello del 2019. Evviva la, dunque. Ma anche evviva la McLaren e quel modo un po’ naif di buttare via una doppietta che sembrava sicura. Un “evviva” un po’ provocatorio perché in un mondo iperconnesso e tecnologico vedere qualche sciocchezza molto umana riconcilia con quel senso di fallibilità umana che ogni tanto è bello percorrere. Bocciato, forse inappellabilmente per questa stagione, Lando Norris. Ancora una volta in pole, ancora una volta passato senza transitare in testa al primo giro.